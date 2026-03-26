Nuovamente la neve in Sardegna: cime imbiancate, dal Limbara al Bruncu Spina il manto bianco ha fatto la sua comparsa. Forti raffiche di vento flagellano l’entroterra e le coste, da nord a sud dell’isola è allerta maltempo.

Previsioni rispettate, la primavera può attendere: da questa mattina le temperature sono decisamente invernali e, come mostrano le immagini di Baku Meteo, nelle vette più alte è comparsa la neve. Il ciclone polare che in queste ore è arrivato anche nell’isola ha già creato disagi: nel Medio Campidano si registrano alcuni rami di alberi spezzati. La perturbazione dovrebbe durare sino a domenica.