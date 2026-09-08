“Linea diretta con i tifosi rossoblu”, all’insegna della soddisfazione per la vittoria ottenuta contro il Lecce dell’ex tecnico rossoblu Eusebio di Francesco, con numerosi interventi che hanno analizzato la partita, il livello prestazionale dei vari reparti e l’ennesimo infortunio subito da Mattia Felici.

Dopo il commento della partita effettuato da Giuseppe Tamponi, interviene in diretta Gianni Rombi, che parla apertamente di “una vittoria strameritata”, “ottenuta da un gran bel Cagliari”,

“una bella prestazione che avrebbe meritato un punteggio più ampio viste le numerose occasioni create e la supremazia sul campo nei confronti della compagine salentina”; dichiara altresì Gianni, che “vorrebbe anche vedere il Cagliari scendere in campo con la possibilità di schierare tutti gli effettivi a disposizione”, considerando l’attuale assenza degli indisponibili.

E’ la volta poi di Carla Madeddu dall’Isola d’Elba che, analizzando l’andamento della gara, sottolinea il fatto che a fronte di tante conclusioni i rossoblu non siano riusciti a mettere al sicuro la gara, rischiando la beffa nel finale; ha evidenziato, inoltre, il fatto che l’atteggiamento dei calciatori contro il Lecce sia stato completamente diverso rispetto a quello mostrato nella gara di Coppa Italia e spera che il Cagliari mostri continuità di rendimento.

Successivamente, interviene Gianni da Firenze che, dopo aver parlato della situazione in casa viola dopo l’esonero di Fabio Grosso, analizza la bella prestazione del Cagliari, sottolineando però che a fine gara i rossoblu gli siano sembrati un pò “timorosi”; prosegue il suo intervento parlando del giovane esordiente “Sugamele”, che ritiene essere “molto forte”, meravigliandosi del fatto che la società rossoblu non abbia ancora proposto il rinnovo del contratto al promettente attaccante.

Analizza altresì la prestazione di Fazzini, che ritiene essere un giocatore molto valido capace di far fare un salto di qualità alla squadra.

Segue anche l’intervento da parte di Antonello Sanna, che analizza l’andamento della gara e successivamente quello di Ruggero Ruggieri, che riferisce di aver visto “finalmente un bel gioco”, “la gara si poteva vincere anche per quattro a zero”, viste le occasioni create, anche se ammette che nel finale “ci sia stata un pò di sofferenza”; sottolinea, altresì, il fatto che il Cagliari debba cercare di organizzare un gioco efficace anche sulle fasce.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero.