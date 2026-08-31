“Linea diretta con i tifosi rossoblù” , ancora una volta vivace e scoppiettante ieri sera, dopo la gara casalinga contro l’Inter, con numerosi interventi che hanno analizzato l’andamento della partita, le prestazioni dei singoli, le scelte dell’allenatore, nonché tutte le vicende legate alla sessione estiva del calciomercato che sta per concludersi.

Dopo il commento della partita effettuato da Giuseppe Tamponi, è intervenuto Ruggero Ruggeri, che ha seguito la gara dagli spalti ed ha fornito un’analisi attenta sull’andamento dell’incontro, sottolineando che il Cagliari, nel primo tempo, ha subito oltremisura l’iniziativa nerazzurra, senza riuscire ad impensierire minimamente la squadra campione d’Italia, mentre nel secondo tempo, a seguito anche dei cambi da parte di Christian Chivu, che ha inserito alcuni nuovi acquisti, il Cagliari è riuscito a rendersi più propositivo, sfruttando, probabilmente, anche la minor efficacia della manovra interista, dovuta all’innesto di giocatori che devono ancora inserirsi negli schemi di gioco; Ruggero ha evidenziato altresì la netta difficoltà palesata dagli attaccanti rossoblù.

E’ stata poi la volta di Carla Madeddu, dall’Isola d’Elba, che ha commentato lo svolgimento della gara, parlando anche dei nuovi arrivati, in particolare di Riccardo Ciervo, giocatore che potrebbe essere promettente e dare un contributo fattivo nello scacchiere rossoblù.

E’ seguito poi l’intervento di Gianni da Firenze, che ha sottolineato come il Cagliari, nel primo tempo abbia fatto veramente male, dominato dalla manovra nerazzurra, subendo ben 13 tiri dai calciatori interisti e parlando chiaramente di primo tempo “umiliante”; ha parlato inoltre dell’azione che ha portato alla rete dell’Inter ed il Cagliari a subire un gol “brutto”.

E’ intervenuto subito dopo Antonello Sanna che, oltre all’analisi della gara, ha parlato della brutta prestazione di Ze’ Pedro e del calciomercato, in particolare sulle vicende che hanno portato alla partenza di Gabriele Zappa, che avrebbe chiesto alla società di essere ceduto; proseguendo, poi, sul “caso Esposito”, sull’eventuale cessione di Felici e sul possibile ruolo in squadra di Alessandro Deiola.

E’ stata poi la volta di Gianni Rombi, che ha parlato apertamente di superiorità interista nel primo tempo, squadra meglio attrezzata del Cagliari, ma anche del deciso cambio di rotta dei rossoblù dopo i cambi effettuati da Fabio Pisacane.

Ha proseguito, poi, con il commento sui nuovi arrivati, in particolare su Kevin Carlos, che non lo ha particolarmente impressionato; ha commentato, altresì, la prestazione dell’ex rossoblù Barella che, “quando arriva alla Unipol Domus, fornisce sempre prestazioni da Superstar, cosa che non accade sempre nel resto del campionato”.

L’ultimo intervento in diretta è stato quello di Marco da Parigi, che si è dichiarato molto preoccupato dall’atteggiamento della squadra mostrato nel corso del primo tempo, dichiarando altresì che avrebbe preferito una squadra schierata con due punte; ha proseguito, poi, sottolineando il fatto che il Cagliari abbia peccato di identità.

Ha analizzato anche la situazione del calciomercato rossoblù, con il possibile addio da parte di Felici ed Adopo.

Come sempre, “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione, commentare senza censure ed in modo assolutamente libero.