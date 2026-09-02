Quasi sul filo di lana rispetto alla scadenza ufficiale della sessione estiva del calciomercato, è stato definito l’acquisto dell’attaccante viola M’Bala Nzola, vecchio pallino della dirigenza rossoblu.

Il giocatore classe 1996, ha debuttato in serie A nel 2020 con lo Spezia, dopo aver militato nelle serie minori fin dal 2016. Sarà protagonista della salvezza della squadra ligure con 11 reti e 3 assist in 25 gare disputate. Nel campionato successivo andrà in doppia cifra con 13 reti in 31 partite ed alla fine della stagione verrà acquistato dalla Fiorentina, con cui debutterà il 24 agosto 2023 nelle coppe europee, in campo nei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna.

Durante la sua militanza viola, realizzerà 7 gol e 5 assist in 47 partite giocate, ma l’anno successivo andrà in prestito al Lens in Ligue 1, dove realizzerà 7 reti in 23 gare disputate; nella scorsa stagione Nzola ha giocato nel Pisa con 3 reti in 17 gare e nel Sassuolo dove ha segnato una rete in 14 gare.

In precedenza era stato definito anche l’arrivo di Yukinari Sugawara dal Southampton, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Di nazionalità nipponica, il classe 2000 era arrivato in Europa nel 2019, ingaggiato dall’AZ Alkmaar, con la squadra olandese ha disputato 5 stagioni con 198 presenze, 14 gol e 29 assist messi a referto tra tutte le competizioni, dove si era proposto come uno degli esterni più interessanti dell’Eredivisie.

Nel 2024 arriva in Inghilterra al Southampton e, durante la sua prima stagione in Premier League, disputa 35 gare. Successivamente, nell’agosto 2025, si trasferisce in prestito al Werder Brema, con cui disputa 31 gare in Bundesliga.

Dopo aver militato nelle selezioni giovanili, nel 2020 debutta con la nazionale maggiore, realizzando la sua prima rete in trasferta con l’Indonesia; ha partecipato alla Coppa d’Asia nel 2024 ed al recente mondiale, dove è sceso in campo in tutte le partite disputate dal Giappone.

Yukinari Sugawara risponde al profilo di un terzino destro con spiccate capacità offensive.