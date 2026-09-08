Nuovo intervento della Base Navale di Arbatax del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sul litorale ogliastrino. Questa mattina gli agenti sono intervenuti sulla spiaggia di Museddu, a Cardedu, a seguito della segnalazione di una cittadina che, nelle prime ore del giorno, aveva notato alcuni piccoli di tartaruga marina aggirarsi nei pressi del chiosco gelateria S’Arena. La donna ha immediatamente contattato il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo Forestale, consentendo l’attivazione tempestiva della sala operativa e l’invio sul posto degli agenti della Base Navale.

Nella notte si era infatti schiuso un nido di Caretta caretta fino a quel momento non conosciuto: si tratta del dodicesimo nido individuato quest’anno in Sardegna.

Giunti sul posto, gli agenti della Base Navale hanno recuperato una decina di piccoli che si erano infilati sotto la struttura del chiosco, attratti nel corso della notte dalle fonti luminose presenti nell’area. Gli esemplari sono stati immediatamente trasportati e rilasciati in mare.

L’ispezione dell’arenile ha permesso di rilevare numerosissime tracce lasciate dai piccoli sulla sabbia. Molte erano dirette verso il mare, ma risultavano evidentemente deviate dall’effetto delle numerose luci dei lampioni della strada litoranea e dei chioschi presenti lungo la spiaggia. Seguendo le tracce a ritroso, il personale del Corpo Forestale è riuscito a risalire con precisione alla posizione del nido, che è stato immediatamente messo in sicurezza.

Il sito sarà monitorato nei prossimi giorni dagli agenti della Base Navale di Arbatax, per consentire che le eventuali ulteriori nascite possano dirigersi autonomamente e senza ostacoli verso il mare. Proprio a questo scopo è stata avanzata richiesta al Sindaco di emettere un’ordinanza per lo spegnimento dei lampioni della vicina strada litoranea per alcuni giorni; contestualmente, è stato chiesto anche ai gestori dei chioschi presenti nelle immediate vicinanze di tenere spente le luci rivolte verso l’arenile. La riduzione dell’illuminazione artificiale è infatti la misura più efficace per evitare il disorientamento dei piccoli durante le fasi più delicate della schiusa.

L’intervento conferma il ruolo centrale della Base Navale di Arbatax del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, presidio operativo fondamentale per la tutela della fauna marina lungo le coste dell’Ogliastra, capace di garantire una risposta rapida e qualificata in ogni fase del ciclo riproduttivo della Caretta caretta, dalla ricerca dei nidi alla loro messa in sicurezza, fino al monitoraggio delle schiuse.

Determinante, ancora una volta, è stata la collaborazione dei cittadini. Il comportamento della donna che ha segnalato la presenza dei piccoli rappresenta un esempio di quanto la partecipazione consapevole della popolazione sia parte integrante del sistema di tutela: è stata la sua chiamata immediata al 1515 a rendere possibile il recupero dei piccoli rimasti intrappolati sotto il chiosco, l’individuazione di un nido fino a quel momento sconosciuto e l’adozione di tutte le misure di salvaguardia necessarie a proteggere le nascite dei prossimi giorni. Senza quella segnalazione, con ogni probabilità, gli esemplari non sarebbero stati recuperati in tempo e il nido sarebbe rimasto esposto ai rischi legati all’inquinamento luminoso.

Il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo Forestale è attivo gratuitamente 24 ore su 24 e rappresenta il canale più rapido per segnalare tartarughe in difficoltà, nidi, tracce sulla sabbia o esemplari disorientati.

Il Corpo Forestale rinnova pertanto l’invito a segnalare tempestivamente ogni situazione di questo tipo, a non avvicinarsi agli animali e a non utilizzare luci o flash. Si raccomanda inoltre agli operatori balneari e alle strutture presenti sugli arenili di limitare al massimo l’illuminazione artificiale rivolta verso la spiaggia nel periodo delle schiuse, che si protrae fino all’inizio dell’autunno.