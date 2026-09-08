Sono stati rinvenuti ieri da un cittadino “sul marciapiede di via Parigi, pressi angolo via Londra”.

Sono stelline, tortiglioni che sarebbero dovuti finire in pentola per sfamare le famiglie che chiedono aiuto mostrando l’Isee e che, invece, sono stati gettati a terra, perché evidentemente non graditi.

L’immagine ha fatto il giro del web scatenando la reazione indignata di tanti: “Cibo sprecato, un gran peccato”. I pacchi di pasta non sono scaduti, la data riportata sulle confezioni è “3.09.2028”.