Il Cagliari vince contro il Lecce, tripudio alla Unipol Domus ma il divario poteva essere molto più largo. Maldini e Mendy hanno preso due pali. La squadra ha avuto altre clamorose occasioni fallite sotto porta contro un Lecce disastroso almeno quanto il suo allenatore Di Francesco. Eppure il calcio è strano negli ultimi minuti il Cagliari ha rischiato di subire un calcio di rigore e poi un paio di azioni convulse che avrebbero potuto portare al pareggio del Lecce. Nel complesso però è stata una partita nettamente dominata dai rossoblù di Pisacane che ora volano a 6 punti in classifica e guardano con più ottimismo alle due trasferte consecutive con Atalanta e Udinese e alla gara casalinga successiva contro la Juventus. Un inizio di campionato quindi che fa ben sperare per il futuro dei rossoblù che ora non deve perdere motivazione e concentrazione per le prossime importanti sfide in calendario.