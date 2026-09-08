Arrivano dall’Algeria e la rotta verso la Sardegna non è difficile e meno controllata di quella che passa dalla Tunisia alla Sicilia. Il caso dei clandestini diventa nazionale.

Ieri Tgcom24 ha dedicato un servizio sul fenomeno che da qualche settimana interessa l’isola: partono a bordo di pescherecci madre, i migranti vengono poi trasferiti sui barchini a poche miglia dalle coste per giungere in sicurezza. Sono piccoli gruppi per ogni imbarcazione, composti da circa 10 persone, e approdano tra Cagliari e Teulada. Di giorno, come durante la notte.

Il pericolo maggiore è quello che arrivano a gran velocità, come accaduto a Chia, dove una ragazza è stata travolta dall’imbarcazione nei giorni di ferragosto mentre faceva il bagno. È ancora ricoverata in ospedale.