Decisivo il gol di Mulattieri alla fine del secondo tempo, Radunovic impacciato su entrambe le reti scaligere.



Nell’ undici iniziale si rivede Radunovic in porta insieme a Ciervo, Rodriguez, Kofler, Aurelio; Winks, Liteta, Fazzini; Fadera, Felici, Mendy.

Verona subito insidioso al 4° minuto con Edmundsson il cui colpo di testa viene neutralizzato da Radunovic, all’ 11° minuto si fa vivo il Cagliari con Fadera il cui tiRo dalla distanza viene deviato in corner .

I rossoblu cercano di gestire il gioco ma sono gli scaligeri a rendersi piu’ pericolosi grazie anche agli errori tecnici dei giocatori del Cagliari ,come al 17 minuto, palla persa da Fadera, Harroui calcia con il destro, Radunovic e’reattivo e blocca la palla,ma non puo’ nulla al 23° minuto quando a seguito di un brutto errore di Liteta Livramento fa sua la sfera, serve al centro verso Harroui, che indirizza il pallone verso la porta battendo Radunovic che vede la palla passare sotto le sue gambe.

Prova a reagire il Cagliari , al 31° minuto ci prova con Rodriguez dai trentacinque metri di sinistro ,il portiere scaligero Perilli riesce a respingere in corner e sugli sviluppi dello stesso, Fazzini ci prova di destro ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Al 39 ° minuto ancora pericoloso il Verona con Lella che calcia di sinistro dal limite ,si oppone Radunovic; dopo altri tentativi poco incisivi dei rossoblu finisce il primo tempo con il Verona in vantaggio di una rete.

Ad inizio ripresa Romano e Obert rilevano Liteta e Aurelio ,il Cagliari si presenta con un piglio diverso ed al 57° imbastisce una bella azione, Obert serve Fadera in area, cross al centro dove Mendy colpisce al volo di sinistro e porta il risultato in parita’.

Al 63° minuto Adopo e Maldini rilevano Fazzini e Felici,sei minuti dopo il Verona fa scendere in campo Gabriele Zappa accolto dagli appalusi scroscianti della Unipol Domus.

Al 74° minuto Romano calcia di punizione ma Perilli respinge.

Il ritmo gara delle due squadre rallenta , i rossoblu ci provano senza pero’ creare azioni pericolose.

All’ 83° minuto Deiola sostituisce Winks ,quattro minuti dopo su Errore di Rodriguez Mulattieri recupera palla e si involaverso la porta e batte un Radunovic non impeccabile , Verona nuovamente in vantaggio .

Nonostante i tentativi disperati dei rossoblu fino agli ultimi secondi della gara ,il Cagliari viene sconfitto ed eliminato dalla Coppa Italia.