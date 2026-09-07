Stasera alla Unipol Domus i rossoblù sfideranno i salentini allenati dall’ex Eusebio Di Francesco e cercheranno di conquistare i tre punti, per regalare ai propri tifosi la prima vittoria casalinga in campionato.

Dopo l’eliminazione, per certi aspetti inattesa, in Coppa Italia con il Verona, il Cagliari è chiamato ad un immediato riscatto tra le mura amiche contro una formazione che può essere tranquillamente considerata un’avversaria diretta nella corsa per la salvezza.

Sono 25 i giocatori convocati da Fabio Pisacane, tra i quali non figura ancora il difensore Yerry Mina; oltre ad Idrissi e Trepy non saranno disponibili Kevin Carlos, che ha ottenuto un permesso per motivi familiari, M’Bala Nzola, ancora non in condizione e Yukinari Sugawara, per il quale ci sono ancora da sistemare alcuni dettagli di natura burocratica.

L’allenatore rossoblù potrà così contare su Elia Caprile, Boris Radunovic e Alen Sherri come portieri; Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez e Zé Pedro come difensori; Michel Adopo, Demi Akarakiri, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev e Harry Winks come centrocampisti, mentre avrà meno chances in attacco, dove rientrano tra i convocati Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy e Alessandro Sugamele.

Da valutare le scelte finali di Fabio Pisacane, che in difesa dovrà scegliere se schierare ancora una volta Deiola, oppure se impiegare Kofler dall’inizio oppure in corso di gara; a centrocampo, probabile l’impiego di Adopo, Romano e Winks, mentre in avanti Fazzini e Maldini potrebbero supportare Paul Mendy.

Le possibili variabili potrebbero riguardare l’impiego di Mattia Felici e l’eventuale utilizzo di Gagliardini e Massolin.

A prescindere dagli interpreti che leggeranno lo spartito sul campo, occorrerà un Cagliari con l’atteggiamento giusto sin dal primo minuto, con grinta, determinazione e voglia di fare risultato da subito.