L’odore è nauseabondo, inconfondibile quello sprigionato dalla morte, accentuato dal gran caldo di questi giorni: adagiata tra le pietre che delimitano i binari c’è una busta contenente uno o più animali morti, forse dei gatti come già avvenuto in passato.

Il luogo è sempre lo stesso, via Olanda, dove non sarebbe presente il sistema di videosorveglianza.

A segnalare quanto accaduto è un residente che si è accorto della busta a causa dei miasmi.

Un anno fa era stata effettuata anche una raccolta firme del vicinato per segnalare il problema. https://www.castedduonline.it/cani-e-gatti-uccisi-e-lasciati-in-buste-di-plastica-vicino-ai-binari-si-ipotizza-un-serial-killer-di-animali-a-serramanna/?fbclid=IwdGRjcAUMhyxjbGNrBQyGeHBkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeCWu3p7keh0DI5hjZbYBrVLAxoVlm5RhRX4AXkpTgg2mLPHq__gCB9tejbuY_aem_gR-opBQrMqcF_1ZNTNXlJw

Erano cani e gatti in avanzato stato di decomposizione, in pochi giorni erano state rinvenute ben 5 buste con i resti dei poveri quattro zampe.