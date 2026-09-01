Fase finale del calciomercato movimentata per il Cagliari, arriva Roberto Gagliardini, un rinforzo d’esperienza per il centrocampo rossoblù, che può contribuire alla crescita dei giovani con la possibilità di fornire alla squadra quel tocco di esperienza che, spesso, nella passata stagione è stato decisamente assente.

Il centrocampista è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, dopo alcune stagioni in prestito torna a Bergamo e si mette in grande evidenza in serie A. Viene così acquistato dall’Inter, dove tra il 2017 ed il 2023 totalizza 190 presenze,con 16 reti e 9 assist; nel suo personale palmares figurano uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane; ha inoltre raggiunto con l’Inter, nel 2023, la finale di Champions League e vanta anche sette presenze con la Nazionale maggiore.

Dopo l’esperienza nerazzurra, si trasferisce al Monza dove disputa due stagioni e, nell’estate 2025, passa all’Hellas Verona; calciatore dalla grande esperienza maturata nel massimo campionato, vanta oltre 200 presenze in serie A.

Dopo aver effettuato le visite mediche a Roma presso Villa Stuart, è giunto in Sardegna per unirsi al gruppo, dopo aver firmato un contratto che lo legherà alla società rossoblù per una stagione, con un’opzione di prolungamento per un altro anno in favore del Cagliari.

Al suo arrivo ha espresso grande soddisfazione per la scelta effettuata, che ritiene sia stata quella giusta e non vede l’ora di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e mettersi a disposizione dell’allenatore rossoblù.

Roberto Gagliardini potrebbe garantire alla squadra un grande contributo in termini di esperienza, leadership e personalità.

Sembra essere in chiusura anche la trattativa per l’arrivo in rossoblù di Yukinari Sugawara, terzino destro classe 2000, di nazionalità giapponese, in forza al Southampton; mancherebbe soltanto la definizione di alcuni passaggi burocratici per definire il trasferimento.

La formula dell’accordo tra le due società prevederebbe un prestito, con opzione d’acquisto fissata intorno ai 5 milioni di euro.

Il profilo di Sugawara risponderebbe a quello di un terzino destro con spiccate doti alla propensione offensiva; ha militato nell’AZ Alkmaar ed è stato anche selezionato dalla nazionale nipponica.