Volontari a Geremeas rimuovono un relitto portato in spiaggia dallo scirocco

Geremeas – Un grosso e pesante “relitto” rinvenuto nella spiaggia dai volontari di Clean Coast Sardinia: forse un gommone portato a riva dallo scirocco.

Ecco il racconto dei ragazzi, sempre protagonisti in azioni finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del territorio:

“Arriva un messaggio da una delle nostre volontarie. C’è qualcosa spiaggiato vicino a casa sua, dopo la sciroccata. Non si capisce bene cosa sia. Ma è grande e pesante. Lei da sola non ce la fa. Allora ci organizziamo. Prima siamo in tre, poi cinque, alla fine sette. Un volontario chiama ľaltro, ci diamo un appuntamento. Ieri pomeriggio, arriviamo sul posto. L’oggetto è quasi scomparso sotto la sabbia, col vento di maestrale. Iniziamo a scavare. Lo tiriamo fuori. Un pezzo di gommone? Possibile. Proviamo di spostarlo. Troppo pesante. Tagliamo i pezzi di fibra sintetica, ripuliamo la sabbia bagnata fin quanto possibile. Arrivano alte due volontarie. Ormai siamo in 9. Meno male. Così riusciamo finalmente a spostarlo, trascinarlo tra le dune e portarlo via. Visto che ci siamo già, facciamo una piccola pulizia, una chiacchierata, un saluto”.