Ancora una volta l’Aeronautica Militare e i suoi mezzi si dimostrano fondamentali per supportare la sanità e la salute dei cittadini. Un volo d’emergenza Cagliari Genova ha permesso di salvare la vita a un ragazzino di 12anni.

Il paziente era ricoverato al Brotzu di Cagliari ed è stato trasportato ieri con Falcon 900 dell’Aeronautica al Gaslini di Genova, operazione permessa dalla Presidenza del Consiglio. Il veivolo era partito da Ciampino verso il capoluogo ligure per radunare l’equipe medica necessaria al trasferimento del giovanissimo paziente, per arrivare a Cagliari e ripartire verso Genova in tarda serata.