Capoterra, addio ad Alessandro Romei, 41 anni, diabetico e dializzato, da tempo lottava contro le avversità della vita. Il dolore della sua comunità: “Hai smesso di soffrire, ora sei un angelo”.

Si è sentito male dopo la dialisi. Il suo corpo, debole e provato dalla malattia, non ha retto: si è spento così il giovane uomo conosciuto in paese e tanto amato da tutti. Nonostante avesse perso entrambi gli arti inferiori a causa dei problemi di salute, il sorriso non gli mancava mai. Decine i ricordi sui social che si susseguono in queste ore: tanti gli amici che aveva Romei e che si stringono alla sua famiglia in questo momento di dolore.