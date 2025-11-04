Ha confessato Vincenzo Lanni, responsabile di aver accoltellato in piazza Gae Aulenti a Milano la manager Anna Laura Valsecchi.

Un’aggressione di pochissimi secondi, una sola coltellata e poi la fuga durata poche ore, fino a quando non è stato rintracciato in un albergo. Fondamentale la segnalazione della sorella gemella, che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dalle telecamere di video sorveglianza.

La donna, 43 anni, ha subìto un delicato intervento e ora sembrerebbe essere fuori per pericolo.

L’uomo avrebbe spiegato nella sua confessione di aver scelto la sua vittima totalmente a caso, solo per colpire il poter economico rappresentato dalla 43enne. Lanni risiedeva nella comunità di 4Exodus, in provincia di Varese, ma ne era stato allontanato pochi giorni prima dell’ aggressione di ieri mattina.

Lanni covava “l’insofferenza per il licenziamento subito 10 anni prima da parte di un’azienda di programmazione informatica per cui lavorava”, avrebbe spiegato al Pm.

inoltre, Lanni aveva già commesso due aggressioni simili nella zona di Bergamo nel 2015 nei confronti di due anziani, per le quali aveva scontato la sua pena di 8 anni e tre di ricovero in una struttura di riabilitazione.

Attualmente Lanni si trova nel carcere di San Vittore.

Frame video Carabinieri di Milano/QN