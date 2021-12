Virus in Sardegna, salgono a 200 i nuovi contagi (con meno tamponi) e c’è un paziente grave in più in terapia intensiva. Nel lunedì, giorno in cui si fanno meno test, salgono a 200 tondi i nuovi positivi nell’Isola. Nessun decesso, meno tre ricoveri ordinari, nuovo boom di persone in quarantena.

In Sardegna si registrano oggi 200 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1366 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4265 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 3 in meno di ieri).

3298 sono i casi di isolamento domiciliare ( 93 in più di ieri).

Non si registrano decessi.