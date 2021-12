Uccisa a coltellate sul letto, drammatico femminicidio a Quartu: la vittima è Mihaela Kleics

È un terribile, drammatico femminicidio quello avvenuto a Quartu, in un appartamento al terzo piano di via della Musica. Mihaela Kleics, rumena, 50 anni, non dava più notizie da almeno tre giorni. È quanto ha raccontato la sorella, che ha dato l’allarme, ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia di Quartu, agli ordini del comandante Michele Cerri, col supporto di scientifica, Ris e medico legale. “Numerose” le coltellate trovate sul corpo della cinquantenne. I Vigili del fuoco hanno abbattuto la porta e i carabinieri, appena entrati, hanno trovato il corpo, vestito, Rivera sul letto. Ed è già partita la caccia all’assassino: gli investigatori stanno scavando nella vita della donna, in Italia da poco.

