Virus in Sardegna, altri 133 contagi e cinque nuovi ricoveri: 81 sardi in più in isolamento domiciliare. Il Covid non si ferma, con meno tamponi calano i contagi ma crescono ancora i ricoveri. Per fortuna nessun morto per Covid oggi nell’Isola.

In Sardegna si registrano oggi 133 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1800 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8350 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri).

2998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.