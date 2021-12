Sos per Morgana, si è persa tra via Seruci e via Cinquini: si fa accarezzare da tutti, ritroviamola!

SOS PER MORGANA SMARRITA A CAGLIARI IL 4 DICEMBRE DA VIA SERUCI E AVVISTATA IN VIA CINQUINI QUESTA MATTINA.

Morgana ha 2 anni, è uscita di casa perché ha trovato la porta aperta, da via Seruci a Cagliari e avvistata stamane in via Cinquini.

Si fa accarezzare da chiunque.

Ha una ferita che si sta cicatrizzando dietro l’ orecchio e la rasatura da flebo perché è stata male da poco.

Info +39 340 999 8663

