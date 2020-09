Virus, da domani il nuovo decreto di Conte: tamponi e mascherine, la stretta continua soprattutto per chi viaggia. Si annuncia una vera e propria stretta confermata nei controlli sui viaggiatori nel nuovo Dcpm di Conte in vigore da domani. Chiunque torni anche in Sardegna da un periodo all’estero da ben 16 Paesi, dovrà sottoporsi al tampone: la disposizione riguarda Malta, Spagna, Grecia e Croazia, e in generale sedici paesi considerati ad alto rischio di importo di nuovi contagi. In compenso sarà possibile il ricongiungimento delle coppie dall’estero per chi ha in Italia una relazione affettiva stabile, torna di moda insomma il termine dei “congiunti”.

Nel nuovo Dcpm le mascherine resteranno obbligatorie nei luoghi chiusi e nei luoghi affollati, secondo le ultime disposizioni: gli ultimi contagi non rendono possibile un alleggerimento delle misure di contenimento, e lo stesso Conte nell’intervista al Fatto Quotidiano ha ribadito che gli stadi resteranno chiusi e non ci sarà nessun allentamento per quanto riguarda i concerti. Vigilanza massima insomma per contenere la possibile seconda ondata del Covid, con la grande incognita del ritorno nelle scuole. La capienza sugli autobus, dopo un accordo con le Regioni, è stata portata all’80 per cento.