Virus alle corde a Cagliari, 673 positivi nella città bianca: “Crollo del 41% in diciotto giorni”

Il totale dei positivi al Coronavirus a Cagliari continua, inesorabilmente, a scendere. Ottocento sette giorni fa, 673 oggi. E trentotto cagliaritani ricoverati nei Covid hospital. Da quasi un mese ormai la tendenza è chiara, al ribasso: sempre meno contagi e una circolazione che sta venendo pian piano abbattuta anche dall’imponente campagna vaccinale. Il sindaco Truzzu snocciola i numeri di una città che dimostra di saper reggere le libertà concesse dalla zona bianca: “C’è un calo del quarantuno per cento dei casi rispetto a diciotto giorni fa”. E il segno meno regna anche nel confronto con gli ultimi sette giorni. Proprio quando, ancora una volta, le soglie di rischio mettevano in serio dubbio la permanenza della Sardegna in zona bianca, con lo spettro del passaggio in zona gialla, i numeri del capoluogo hanno contribuito a fare la differenza.

Un’ulteriore buona notizia per quanto riguarda quella quarta ondata, alimentata dalla variante Delta, che si sta sempre più sgonfiando. E, inoltre, un chiaro segnale di speranza in vista della riapertura delle scuole, la settimana prossima.