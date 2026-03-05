Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno denunciato un disoccupato 40enne, domiciliato a Serdiana e già noto alle Forze di Polizia. L’uomo è ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito durante un controllo all’interno di un’area di servizio, durante il quale i Carabinieri hanno notato l’uomo a bordo di un’utilitaria. Insospettiti dalle circostanze, i militari si sono avvicinati al veicolo identificando il conducente e verificando i dati del mezzo. In poco tempo le banche dati hanno confermato i sospetti dei Carabinieri evidenziando come l’auto fosse in realtà oggetto di un furto, denunciato lo scorso febbraio a Tortolì.

Le verifiche sono proseguite con una perquisizione personale e veicolare, che ha portato alla luce alcuni grammi di cocaina, immediatamente sottoposti a sequestro, così come l’autov rubata, che è stata affidata in custodia giudiziale a una ditta specializzata, in vista della successiva restituzione al legittimo proprietario.