Villasor, 43enne denunciato per furto

Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di indagini svolte in relazione ad alcuni episodi di furto, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di Decimoputzu, disoccupato e con molte precedenti denunce a carico. L’uomo è stato riconosciuto in modo certo e inconfutabile dalla denunciante. Da ulteriori accertamenti si è potuto appurare che l’uomo aveva utilizzato per la fuga un veicolo di colore giallo che è risultato essere stato rubato il 19 marzo scorso a Uta. Era stata proprio la Stazione di Uta a raccogliere la querela della persona a cui l’auto appartiene. L’uomo ha molte precedenti denunce a carico ed è sospettato di molti furti commessi nel recente periodo.