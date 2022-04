Sinnai, acquista due moto online per 1450 euro: 43enne truffato

Ieri a Sinnai, a conclusione di un’attività di indagine relativa a una querela per truffa aggravata, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un cinquantanovenne di Gallarate, operaio, con precedenti. L’uomo ha ricevuto nei mesi scorsi da un 43enne di Maracalagonis, disoccupato e incensurato, la somma di 1450 euro, quale corrispettivo per la vendita on-line di due motociclette che naturalmente non sono mai arrivate in Sardegna, e che erano apparse essere particolarmente convenienti per caratteristiche e per prezzo. Dietro l’affare si nascondeva naturalmente un inganno che la vittima non ha saputo immaginare. Sarà molto difficile che egli possa recuperare quanto perduto in termini economici.