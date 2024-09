Villasimius, raffica di auto di turisti svaligiate: “Così ci hanno rubato tutti i documenti e centinaia di euro”

Ladri scatenati nella zona delle spiagge di Villasimius. Sono numerose, solo negli ultimissimi giorni e nel weekend appena trascorso, le segnalazioni e denunce fatte alle forze dell’ordine da parte di proprietari di macchine e camper svaligiati. In tanti, attirati dal mare, parcheggiano negli spiazzi a ridosso delle spiagge, pubblici ma ovviamente non controllati. E i delinquenti ne approfittano. Tra chi è stato alleggerito c’è anche una coppia di giovani turisti lombardi, la 22enne Anna Gerardini e il ventunenne Luca Orlandi: “Il nostro van camperizzato marchio Volkswagen è stato svaligiato. Hanno rotto un vetro e rubato valigie, beauty, i documenti del mio compagno”, spiega la giovane, “e purtroppo anche svariate centinaia di euro, oltre cinquecento. Siamo già stati dai carabinieri, dovremo tornare con una fotografia del mio fidanzato per formalizzare la denuncia”. Una vacanza rovinata e, nel caso della ragazza, non è la prima volta: “Due anni fa, sempre qui a Campus, ero stata derubata con la stessa tecnica”. Probabile immaginare che la coppia abbia il piacere di tornare in Sardegna per le vacanze: “Stiamo cercando testimoni, se qualcuno avesse informazioni utili chiami pure il +393926023123 o mandi un messaggio privato su Instagram a https://www.instagram.com/annagerardinii/