Manca veramente poco per restituire la fondamentale arteria alla città e a tutto l’hinterland cagliaritano: dopo le sorprese arrivate dal sottosuolo dove i servizi erano compromessi dalle radici degli alberi, i lavori hanno ripreso spediti: in queste ore il cantiere è attualmente impegnato nelle operazioni di posa e regolarizzazione del sottofondo, propedeutiche alla realizzazione del nuovo asfalto.

“In queste ore si procede inoltre con la compattazione meccanica mediante rullatura, con particolare attenzione alle aree in prossimità dei pozzetti e degli elementi di servizio presenti lungo il tracciato” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. “Si tratta di una fase tecnica fondamentale per assicurare la corretta stabilità del sottofondo e una migliore durabilità della pavimentazione stradale

Le lavorazioni proseguono anche durante le giornate caratterizzate dalle alte temperature, con l’obiettivo di completare le fasi programmate prima della pausa ferragostana”.

Il cantiere, dunque, continua ad avanzare secondo la sequenza prevista, con le diverse lavorazioni che procedono progressivamente verso le successive fasi di realizzazione.

“Nulla è stato lasciato all’improvvisazione, ma è semplicemente frutto di un attento e vigile controllo.

Soprattutto sono state prese decisioni tempestive e importanti per far si che un opera di questa importanza strategica un domani non debba essere di nuovo oggetto di manomissione per rifare i sottoservizi o altro”.