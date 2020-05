Villasimius, lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sulla Sp 17

In questi giorni si sta provvedendo alla messa in sicurezza di un costone che da anni ha sempre creato pericoli per l’incolumità di chi attraversa la S. P. 17, territorio di Villasimius.

Soddisfatto Ignazio Tolu, sub commissario della Provincia del Sud Sardegna. “Ottimo intervento risolutivo dell’amministrazione provinciale; un grazie ai dipendenti che si stanno prodigando anche in questi mesi di emergenza a mandare avanti le opere necessarie alla messa in sicurezza e implementare le occasioni di nuovi lavori e quindi di nuova occupazione”.