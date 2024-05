Villasalto, i grifoni liberi sempre più vicini a quelli ancora in voliera: “Quasi una nuova colonia”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il grande fratello dei pennuti racconta la vita dei grifoni che devono ripopolare il cielo della Sardegna ed è così che l’Agenzia Regionale Forestas tiene aggiornati i fan riguardo le vicende che accadono nella “casa” più spiata. “È mattino presto e i grifoni liberati dalla voliera di Cea Romana, iniziano la giornata con la toelettatura mattutina. La grande voliera, ora occupata da altri 22 giovani individui, conferma essere un potente attrattore per gli animali già liberati. Appena arrivato il nuovo gruppo di grifoni all’interno della gabbia, anche gli individui già liberi, inizialmente più erratici, hanno ridotto il raggio di dispersione, restando più vicini a casa”. Come se tutti i grifoni arrivati, insomma, ancora in voliera e quelli già liberati, costituissero una grande colonia che si prepara a espandersi e generare. “Per alcuni grifoni – spiegano gli esperti – l’erratismo iniziale è stato molto marcato e, purtroppo, fatale nel caso dei due grifoni andati a fare un giro in Sicilia ad aprile (si chiamavano, come ricorderete, Arricelli e Sarrabus)”. Per loro purtroppo la voglia di libertà verso la scoperta di altri territori è stata la condanna, un fatto che ha rattristato, ovviamente, ma messo in conto. Ora si attende il primo volo dei nuovi arrivati che, dopo il periodo di ambientamento, potranno osservare l’Isola che li accoglie dall’alto.