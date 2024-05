Il capitano Pavoletti anche in ferie sceglie la Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Salvezza raggiunta, il campionato è terminato, e per i giocatori è arrivato il momento di godersi un po’ di riposo e quale meta migliore per il capitano del Cagliari se non quella di rimanere in Sardegna? La foto pubblicata da “Sempre con il Cagliari” ha fatto il giro del web e ritrae l’attaccante di Livorno in posa con la vespa dedicata alla squadra del Cagliari da un grande tifoso di Carloforte. I cittadini hanno raccontato con onore di Pavoletti in versione turista, sorridente e disponibile con tutti: tra le tante località gettonate dai super big lui è rimasto, almeno per ora, nella sua Isola d’adozione, d’altronde “se prendi il mal di Sardegna, non ti abbandona più”.