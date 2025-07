Giorni bui, fatti di tensione, paura, parole decisamente di troppo. Ora Valentina Greco tornerà a casa, nella sua Cagliari e dalla sua famiglia, che ha lottato prima per ritrovarla e poi per difendere la sua privacy e il suo delicato momento. La 42enne, da 3 anni residente in Tunisia, farà ritorno a casa domani sera. A comunicarlo l’Avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell’Associazione Penelope Sardegna:

“Ho ricevuto espresso incarico da parte della sig.ra Valentina Greco di comunicare formalmente a giornalisti di stampa, TV e social-media che, essendo molto provata e stanca, non presta ed anzi nega il consenso alla diffusione della propria immagine al momento del suo rientro a Cagliari da Tunisi previsto nella serata di domani sabato 26 luglio. VI chiede”, specifica la nota, “anche di non leggere negativamente tale suo volere ma di accettarlo come una umana comprensibile richiesta stante il suo stato fisico. Con tale essenziale premessa, la stessa rivolgerà ai presenti un saluto ed una breve dichiarazione ma non risponderà a domande di alcun genere su quanto accaduto riservando alcuni chiarimenti a rettifica e chiusura delle tante ipotesi e supposizioni avanzate da stampa e media, ad un momento immediatamente successivo, a mezzo del sottoscritto proprio legale incaricato”. Una chiara richiesta, da parte di Valentina e della famiglia, di voler vivere questo momento in assoluta tranquillità dopo le tantissime illazioni fuori luogo che sono state fatte nei giorni scorsi circa la sua scomparsa e il suo ritrovamento.