Piazza degli Arcipelaghi è di nuovo aperta alla città, dopo 21 mesi di lavori e un investimento di 3 milioni di euro. Ma l’inaugurazione del nuovo spazio sul Lungomare del Poetto non convince tutti. “Da ieri, piazza Degli Arcipelaghi è tornata a essere fruibile dalla cittadinanza, segnando un passo avanti nel processo di valorizzazione del Lungomare Poetto di Cagliari. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro (fondi Fcs 2014-2020) e 21 mesi di lavori, l’intervento ha riguardato molteplici ambiti funzionali e architettonici, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la sicurezza e l’accessibilità dell’area, promuovendo un modello di mobilità che coniughi rispetto per l’ambiente e qualità urbana”. Ma Stefania Loi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, replica postando un video risalente al maggio 2024: “Annunciavo l’imminente fine dei lavori e l’apertura di Piazza degli Arcipelaghi, prevista per ottobre 2024. Poi è arrivata la nuova amministrazione Zedda, che già in campagna elettorale prometteva la “chiusura dei cantieri”. E in effetti… la piazza è stata “partorita” 9 mesi dopo il termine previsto. Un vero e proprio parto urbano, con tanto di attesa, travaglio e taglio del nastro. Per una piazza già praticamente pronta, ci voleva solo un po’ di volontà. Ogni altra considerazione è superflua”, conclude.