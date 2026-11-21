C’è un pezzo di Sardegna in un piatto di sushi. Ha il collo sottile, il becco ricurvo e il colore rosa dei fenicotteri che abitano le lagune dell’isola. È la creazione con cui Ricardo Trois ha portato la propria terra all’Italy Sushi Cup, trasformando una tecnica giapponese in un racconto di identità sarda. In Giappone si fa l’airone. Ricardo, invece, ha scelto il fenicottero rosa, familiare a chi conosce le lagune della Sardegna. Un gesto creativo, ma anche una dichiarazione d’appartenenza. «Volevo portare- racconta Ricardo Trois – un pezzo della mia terra nel piatto. Si pensa subito alla bottarga quando si parla di sushi sardo, ma io volevo qualcosa di diverso: un simbolo che raccontasse la Sardegna senza bisogno di spiegazioni». Presentato all’Italy Sushi Cup 2026, il fenicottero nasce dallo studio del kazari sushi, l’arte giapponese di creare figure decorative attraverso il cibo. Ricardo ha approfondito le tecniche sui libri dei maestri giapponesi, alcuni dei quali autografati dagli stessi autori durante il suo attuale soggiorno in Giappone. Ha studiato la realizzazione dell’airone bianco prima di sviluppare una propria interpretazione. «Per costruire il fenicottero – spiega lo chef – ho utilizzato la testa del calamaro, trasformandola in una sfoglia sottile, arrotolata, intagliata e modellata. Il collo nasce da una striscia dello stesso mollusco, il becco da un cetriolo. Il rosa, invece, arriva dalla polvere essiccata di dragon fruit, un colorante naturale. Ma intagliare il becco è stata la parte più difficile». L’antropologa Veronica Matta, autrice del reportage Un sardo alla corte dei maestri del sushi, commenta: «La cosa sorprendente è che Ricardo non si è limitato a eseguire una tecnica con grande precisione: ha avuto il coraggio di modificarne l’immaginario. Dove la tradizione giapponese propone l’airone, lui introduce il fenicottero. Non è un semplice esercizio di bravura, ma un’idea gastronomica con una precisa identità territoriale. E soprattutto, non è facile riuscire a essere originali senza perdere il rigore della tecnica». Ma il viaggio di questo fenicottero potrebbe non fermarsi alla competizione. Ricardo guarda a una possibile presenza della Sardegna anche nel circuito dell’Italy Sushi Cup, immaginando un collegamento con il Girotonno. «Mi piacerebbe – sottolinea Ricardo – che la Sardegna, forte dell’esperienza internazionale maturata con il Girotonno, potesse diventare anche una tappa dell’Italy Sushi Cup. Non si tratta di sovrapporre due manifestazioni, ma di farle dialogare, creando nuove occasioni di incontro tra Sardegna e Giappone. Sarebbe la continuazione di un percorso culturale e gastronomico che può ancora crescere». Il fenicottero rosa diventa così il simbolo di un incontro che guarda al futuro: un ponte tra Sardegna e Giappone, fatto di cultura, amicizia e nuove opportunità di collaborazione.