Nessuna notizia ancora del 33 enne che è uscito da casa la mattina senza fare più ritorno. Per lui sono al lavoro anche i cani specializzati di Arcus, unità cinofile da soccorso.

Al momento della scomparsa indossava jeans, un cappellino e un maglione marrone.

Non ha con se telefono, documenti e denaro.

“Stiamo vivendo ore estremamente difficili e vi chiedo di aiutarci a diffondere questo appello il più possibile, nella speranza che possa raggiungere qualcuno che lo abbia visto o abbia informazioni utili per ritrovarlo” ha espresso la sorella del giovane.

“Se qualcuno dovesse avvistarlo o avere notizie concrete, vi chiedo di contattarmi immediatamente tramite messaggio privato e di avvisare le forze dell’ordine chiamando il 112, indicando il luogo, l’orario e qualsiasi dettaglio utile”.

È stato attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” con l’affidamento del coordinamento operativo ai Vigili del Fuoco.

In via Cimarosa nell’area urbana della città di Capoterra, è stato istituito un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco coordinato dal Funzionario di Guardia del Comando VVF di Cagliari.