Un mese di iniziative per prendersi cura dell’ambiente, dalle spiagge ai parchi, passando per le scuole e gli uffici comunali. Quartu Sant’Elena celebra la Giornata nazionale degli Alberi e la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti con il progetto “Quartu si prende cura – Alberi, acqua, mare. Il futuro sostenibile della città”, un calendario di appuntamenti dedicati alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Il primo appuntamento è domenica 22 novembre, dalle 10 alle 12, sul lungomare Poetto, nella zona dello stabilimento Ottagono. Insieme al Comune di Cagliari e a diverse associazioni è prevista una mattinata di pulizia dell’arenile, con particolare attenzione alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e dannosi per l’ambiente marino. Hanno aderito Rebelterra, MareVivo Sardegna, Plastic Free, MedSea, Cittadinanzattiva, Cittadinanzattiva OIKOS, Domus de Luna, Legambiente Sardegna e Legambiente Cagliari.

Un’iniziativa che vuole sottolineare come la tutela del Poetto non conosca confini amministrativi, trattandosi di una spiaggia condivisa dai due Comuni. L’appuntamento si inserisce anche nel percorso di sensibilizzazione previsto dal regolamento di Polizia e Sicurezza urbana di Quartu, che vieta l’abbandono dei mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Il programma proseguirà il 24 novembre con “Radici inclusive: gli alberi, i nostri alleati”. Nella scuola secondaria di primo grado Porcu-Satta di via Turati saranno messe a dimora nuove piante, con il coinvolgimento degli scout Raider, della Coldiretti e dell’istituto scolastico. Previsti anche laboratori per gli studenti dedicati al riciclo creativo e al riutilizzo di materiali naturali. Nel giardino della scuola sarà inoltre collocata una targa su una quercia pluridecennale.

Il 27 novembre doppio appuntamento. Negli uffici comunali partirà “Acqua in Comune: zero plastica”, iniziativa rivolta ai dipendenti per incentivare l’utilizzo di borracce e bicchieri riutilizzabili grazie ai dispenser d’acqua già installati dall’Amministrazione. Nella stessa giornata, nel plesso scolastico di via Bonn, saranno piantati nuovi alberi con il progetto “Più alberi, più futuro”.

Il 29 novembre spazio alla pulizia del quartiere Quartello, con una mattinata di attività condivise tra residenti e associazioni. Il giorno successivo, nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, al Parco del Popolo curdo sarà piantato un ulivo donato dall’ambasciata tedesca per celebrare il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

La conclusione del calendario è prevista il 18 dicembre con “Il Poetto da vivere”, una passeggiata sportiva lungo il tratto di litorale interessato dai recenti interventi di rigenerazione urbana. Un’occasione per riscoprire i nuovi camminamenti e gli spazi verdi restituiti alla città.

«La sostenibilità ambientale non può essere affidata a singoli interventi o a provvedimenti estemporanei – sottolinea l’assessora all’Ambiente Romina Mura –. Richiede una strategia integrata, capace di tenere insieme la trasformazione degli spazi urbani, la tutela delle risorse naturali, la riduzione degli impatti ambientali e la partecipazione attiva della comunità».

L’assessora alla Pubblica Istruzione Marcella Marini evidenzia invece l’importanza del coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni: «Educare i più giovani al rispetto dell’ambiente è uno dei compiti più importanti che la scuola e tutta la società hanno davanti. Piantare un albero, usare una borraccia o raccogliere insieme i rifiuti sull’arenile sono gesti semplici, ma da qui nasce la consapevolezza del valore del paesaggio e della responsabilità di ciascuno nel prendersene cura».