Cagliari, la diretta su Tik Tok si trasforma in denuncia: presa in giro la macchina di una insegnante addobbata come quella dei mitici acchiappa fantasmi, il figlio minorenne vede le immagini e avvisa la famiglia. Dallo scherzo alla dura presa di posizione: “Gli adulti pretendono rispetto dai ragazzi ma sono i primi a non dare il buon esempio”.

Una insegnante amata dai suoi alunni, che riesce a strappare un sorriso e a farsi voler bene anche attraverso le sue espressioni artistiche, come decorare la sua vettura con i simpaci Ghostbuster.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa e a raccontarlo è il papà del ragazzo, che ha affidato ai social quanto successo: un vicino di casa avrebbe deriso l’insegnante proprio per la macchina originale.

I commenti e le reazioni non sono mancate, ferendo la sensibilità del giovane. I vicini si sono anche incontrati per strada, l’infuencer della casa affianco ha minimizzato l’accaduto ma il papà assolutamente no.

Una vicenda attuale, che mette in evidenza come gli adulti, a volte, siano peggio dei più giovani: le prese in giro, via social, infatti, possono essere pungenti e ferire i diretti interessati, in questo caso il figlio dell’insegnate.

Il rispetto che scivola via a suon di like, insomma, quello che mai deve mancare nemmeno durante una diretta social.