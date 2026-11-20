Selargius, oltre 25 mila euro a un consulente ottantenne per cinque regolamenti: bufera in Comune, la minoranza solleva dubbi ma il sindaco appoggia la scelta del responsabile delle Attività Produttive.

Una decisione che ha fatto storcere il naso a 7 consiglieri di minoranza che hanno presentato una interrogazione urgente per chiedere chiarimenti sull’ingaggio di un ex comandante della Polizia municipale, residente in Toscana.

“Il suo compito è collaborare alla redazione di cinque regolamenti comunali” spiega Franco Camba.

“Il sindaco difende la scelta sostenendo che serviva una persona esperta. Sull’età del consulente non ci pronunciamo. Chiediamo però quali titoli e competenze specifiche abbiano motivato la scelta. Prima di impegnare oltre 25mila euro, chi ha verificato se il Comune potesse svolgere il lavoro con il proprio personale? E con quali criteri è stato individuato proprio quel professionista, a centinaia di chilometri da Selargius?

La determinazione prevede anche che il consulente dia supporto alla Commissione Regolamenti e al Consiglio comunale. Eppure nessuno dei due organi era stato informato di questa esigenza. Chi ha stabilito che avessero bisogno di quel supporto?

Attendiamo risposte precise e gli atti che documentano le ragioni dell’incarico e della spesa”.