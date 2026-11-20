Decimomannu, un semaforo nell’incrocio della morte per regolare il traffico e scongiurare altre croci in quel tratto di strada maledetto: dopo la tragica morte del giovanissimo Maurizio Porcu, cresce la rabbia e la volontà che vengano immediatamente intraprese misure provvisorie in attesa della realizzazione del progetto definitivo.

Durante la seduta del consiglio comunale di ieri, si è discusso principalmente sulla pericolosità della strada che, nemmeno un mese fa, ha segnato un’altra vittima, falciata mentre attraversava per raggiungere la casa della fidanzata.

Per la sicurezza della ss 130, tratto Decimomannu-Cagliari, il progetto è pronto e entro il prossimo anno dovrebbero partire i lavori attesi da decenni. Intanto si continua a rischiare la vita e a morire.

La comunità da tempo denuncia la grave pericolosità della strada, sono stati fatti passi importanti in questi anni ma non basta: servono misure straordinarie in attesa di ruspe e operai per azzerare gli incroci a raso e permettere ai residenti oltre la statale di raggiungere il paese in sicurezza.

Ieri le proposte non sono mancate e maggioranza e minoranza si sono unite al Comitato trovando un punto di convergenza.

“Adesso è il momento di dare una svolta definitiva a questa situazione.

E, nell’attesa che si concretizzino gli interventi strutturali necessari, non possiamo permetterci di restare fermi” spiega Futuro Comune Decimomannu. “Occorre individuare e attuare, nell’immediato, soluzioni provvisorie e temporanee, come l’installazione di impianti semaforici o sistemi di rilevazione e controllo della velocità, quali tutor o strumenti analoghi, che possano contribuire a garantire maggiore sicurezza.

L’auspicio è che l’intesa raggiunta non resti soltanto una dichiarazione di intenti, ma diventi il punto di partenza di azioni concrete, condivise e finalmente risolutive”.

Il Comitato Spontaneo per la Sicurezza della S.S 130 aveva già chiesto alle autorità l’adozione di

misure ed impiantistica adeguata, anche attraverso la riconsiderazione dell’ubicazione dell’impianto semaforico e di ulteriori soluzioni tecniche idonee, per prevenzione, in termini contingenti dei permanenti pericoli derivanti da questo delicatissimo crocevia, con numerose note, purtroppo anche a seguito dei sinistri mortali e le numerose vittime dell’incrocio in argomento.

Il Comitato ha piu’ volte ribadito come la necessità di un intervento temporaneo in attesa dell’opera finale non sia assolutamente trascurabile per lo svincolo di Decimomannu, in attesa dell’esecuzione delle opere e della futura loro ultimazione che fa presagire ancora tempi lunghi.

Gli elaborati progettuali dimostrano che il tema della regolazione dei flussi, della segnaletica, delle isole spartitraffico e delle opere migliorative dell’intersezione è già stato affrontato sul piano tecnico, pur senza costituire prova dello stato attuale dei luoghi.

Ieri per il Comitato era presente Ottavio Schirru che ha formalmente chiesto al Consiglio Comunale di impegnarsi “a sollecitare la verifica urgente e l’adozione delle misure temporanee invocate ed in particolare sulla valutazione della reintroduzione o diversa collocazione di un impianto semaforico temporaneo o di altri dispositivi di regolazione del traffico, come già richiesto dal Comitato, in piu’ riprese, al Commissario straordinario per le infrastrutture, chiamato ad eliminare la gravissima situazione del ritardo sugli interventi ANAS per l’eliminazione degli incroci a raso.

Rafforzamento, revisione e migliore posizionamento della segnaletica di pericolo, preavviso e obbligo in prossimità dell’intersezione.

L’adozione di misure limitative temporanee della circolazione, in relazione alla velocità o delle manovre più pericolose, se ritenute necessarie per la sicurezza del traffico, adozione di presidi temporanei di canalizzazione dei flussi, segnalatori luminosi, dispositivi di separazione e altre soluzioni tecnicamente autorizzabili. Monitoraggio tecnico costante del nodo viario fino all’avvio dell’intervento definitivo, nuova richiesta di convocazione di un tavolo tecnico o conferenza di servizi tra Comune, Commissario Straordinario per le infrastrutture ANAS, ANAS Prefettura, Regione Sardegna e altri soggetti istituzionali interessati, anche in coerenza con quanto già domandato dal Comitato”.

Ora si attende solo che dalle parole si passi ai fatti per evitare che altre vite vegano spezzate il quel tratto di strada macchiato di sangue.