“Mi sono assicurato che non avesse altre ferite, le ho dato un pò d’acqua e l’ho liberata. Amo gli animali, vorrei che quanto accaduto potesse sensibilizzare verso il rispetto di ogni specie vivente”.

Ha visto l’animale in difficoltà, non riusciva a liberarsi da quella trappola messa dall’uomo ma è arrivato lui, Roberto Marongiu, che senza esitare un attimo ha liberato una femmina di cervo sardo specie protetta, intrappolato in una rete.

L’umo è un esperto di sopravvivenza e alpinismo, “ho un campo situato in zona Sa Spindula, Monte Arcosu, Uta, durante il mio corso odierno, mentre costeggiavamo un sentiero in alta montagna, ho sentito gemiti di dolore e movimenti ormai estenuati. Mi sono avvicinato e l’ho vista ormai stremata e con del sangue alla bocca.

L’ho liberata con un coltello multiuso che porto sempre con me, dotato di cesoie, ho tagliato la rete vecchia e arrugginita, e l’ho liberata. Mi sono assicurato che non avesse altre ferite, le ho dato un po d’acqua e l’ho salvata” racconta l’uomo a Casteddu Online.

Cagliaritano, guardia giurata di professione e ambientalista, animalista e naturalista per vocazione, Roberto, durante i suoi corsi, insegna a ricercare le tracce degli animali selvatici e non mancano le foto agli splendidi esemplari che popolano la Sardegna. Il suo amore per il rispetto della fauna e della flora lo porta a collaborare con le scuole elementari e medie e con gli scout per insegnare alle nuove generazioni che prendersi cura della natura e dei suoi abitanti è un dovere di tutti noi.