Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia, è mancata all’affetto dei suoi cari
GLORIA MOCCI
Ved. Nieddu
Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Valeria, Cristina con Antonello, Eva, Michela con Osama, I nipoti Chiara con Marco, Marco, Sofia, Tariq, Gloria, la pronipote Victoria Grace.
Un particolare ringraziamento vada a Imen per la premurosa assistenza prestata.
I funerali avranno luogo il giorno 27 c.m. nella Chiesa del Cimitero di San Michele in Cagliari, ove alle ore 14,30 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
- ON. FUN. GARAU – 070652214
VIA SAN BENEDETTO, 29 – CAGLIARI