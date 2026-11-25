Tragedia nella notte fra lunedì e martedì a Bologna. Una ragazza di soli 18 anni, Elisa Turrini, è stata ritrovata senza vita nel suo letto. Come riporta L’Adige, la giovane- studentessa di farmacia originaria di Riva del Garda, in Trentino- sarebbe stata colta da un malore improvviso durante il sonno. A scoprire il dramma la coinquilina della 18enne, che ha provato a svegliarla senza riuscirci. Inutili purtroppo i soccorsi allertati dalla ragazza, per Elisa ormai non c’era nulla da fare. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.