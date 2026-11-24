Fermate dimezzate e pendolari sul piede di guerra: spazio ai treni veloci, dal 13 dicembre i nuovi orari comprometteranno le esigenze dei cittadini. Scatta la protesta: inviata la segnalazione a Trenitalia e richiesto l’interesse del sindaco Puddu, “confidando nella sua attenzione e chiedendo il suo sopporto affinche’ possa farsi portavoce delle esigenze dei cittadini presso gli enti competenti.

Non vuole essere una polemica, ma una richiesta di aiuto e di collaborazione per difendere un servizio essenziale per la nostra comunità”.

“Esprimiamo forte disappunto per la decisione di sopprimere alcune corse ferroviarie che interessano la fermata di Assemini, già penalizzata da un numero estremamente limitato di collegamenti giornalieri, nonostante la presenza sul territorio di un istituto scolastico superiore che rappresenta un importante punto di riferimento per numerosi studenti.

In particolare, i treni delle 7:32 (che verrà soppresso) e delle 7:48 sono quotidianamente molto affollati, a dimostrazione di quanto siano entrambi necessari per garantire gli spostamenti di lavoratori e studenti” si legge nel documento inviato alle istituzioni.

“Come si può pensare di sopprimere una delle due corse, aumentando ulteriormente il disagio per chi già fatica a usufruire del trasporto pubblico?

Ma questo è solo un esempio. La soppressione del treno delle 15:40 in partenza da Cagliari, che effettua fermata ad Assemini, crea un ulteriore vuoto di circa due ore tra un collegamento e l’altro. Il problema, quindi, non riguarda soltanto i treni in partenza da Assemini, ma anche quelli in arrivo, penalizzando chi deve raggiungere il paese e chi deve spostarsi quotidianamente per lavoro o studio.

È impensabile che, in una stazione come quella di Assemini, cittadini e studenti debbano essere costretti ad attendere anche 2 o 3 ore per poter usufruire di un treno.

A tutto questo si aggiunge un’ulteriore considerazione: gli utenti di Assemini pagano gli abbonamenti esattamente come quelli di Decimomannu, pur potendo usufruire di un numero decisamente inferiore di collegamenti. Per quale motivo dobbiamo pagare lo stesso prezzo per un servizio così penalizzante?

Ridurre ulteriormente i collegamenti significa penalizzare cittadini, studenti e lavoratori, scoraggiando l’utilizzo del treno anziché incentivarlo.

Chiediamo pertanto il mantenimento delle corse e una maggiore attenzione alle reali esigenze degli utenti di Assemini, garantendo un servizio equo, efficiente e adeguato alla popolazione.

Il trasporto pubblico deve essere un servizio garantito, non un privilegio”.