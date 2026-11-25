Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani – un 18enne di origine tunisina e una 20enne originaria di Cagliari, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e già noti alle Forze di Polizia – ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I due si sono introdotti all’interno dell’ipermercato “Carrefour” di Quartucciu dove, dopo aver manomesso e rimosso i dispositivi antitaccheggio, si sono impossessati di diversi capi d’abbigliamento.

L’intervento dei militari, allertati dal personale di vigilanza del punto vendita, ha consentito di bloccare rapidamente la coppia e di recuperare l’intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita all’avente diritto.