Sabato un autista è stato aggredito, fisicamente con un pugno sul volto e verbalmente con minacce, mentre era impegnato nelle operazioni di carico passeggeri in fermata. Il bus era diretto a Capoterra.

L’autista “sta bene ma come azienda siamo scossi da quanto accaduto sulla linea impiegata nell’ultima corsa serale.

Sui fatti è stata presentata denuncia, con anche una foto e un audio.

Come azienda stiamo interloquendo con le Autorità di pubblica sicurezza, informate anche da noi rispetto a quanto accaduto. Stiamo interloquendo anche con la Regione, messa al corrente dei fatti e con la quale ci auguriamo di poter studiare delle contromisure”.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella del servizio di vigilanza, “che abbiamo sempre ritenuto non necessario perché consideriamo il nostro un lavoro al servizio alla collettività, riconosciuto in quanto tale da tutte le persone civili”, ma “è una delle ipotesi che stiamo vagliando.

Ci auguriamo che le Autorità intervengano nei confronti della persona, non certo adolescente, segnalata e protagonista di questo terribile gesto.

Nel frattempo faremo il possibile per garantire la sicurezza a bordo, a tutela dei nostri autisti ma anche degli utenti.

Sabato la civiltà è venuta a mancare”.