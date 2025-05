Sara’ una partita Thrilling quella che andra’ in scena domenica sera alla Unipol Domus , l’ ultima tra le mura amiche, ma che potrebbe decretare la salvezza per i rossoblu al termine di una stagione sofferta oltremisura e che ancora una volta tiene con il fiato sospeso i tifosi fino alle ultimissime giornate del campionato.

Ancora una volta l’incontro con i lagunari sara’ decisivo per ottenere la salvezza matematica e la possibilita’ di disputare un altra stagione nella massima serie .

In quel lontano 22 Maggio 2022 i rossoblu affontarono il Venezia al Penzo con la possibilita’di salvarsi conquistando i tre punti ma cosi’ non fu in quanto fini’zero a zero per una partita assurda ed inquietante che i rossoblu non riuscirono ad affrontare nelle condizioni psicofisiche adeguate e di conseguenza venne sancita una delle retrocessioni piu’ tristi ed umilianti della storia calcistica rossoblu .

Domenica potrebbe essere tutta un altra storia ed il Cagliari potrebbe festeggiare finalmente la salvezza senza dover aspettare i verdetti dell’ ultima giornata che tra l’ altro vede il Cagliari di scena nello stadio che potrebbe sancire la conquista dello scudetto a favore della squadra partenopea guidata da Antonio Conte.

Il Venezia arriva a Cagliari galvanizzato dalla vittoria casalinga con la Fiorentina che ha consentito ai lagunari di abbandonare le ultime tre posizioni della classifica ed attestarsi al quart’ultimo posto davanti a Lecce ed Empoli , mentre il Cagliari e’ reduce dalla seconda sconfitta consecutiva e deve recriminare su se stesso per aver sprecato malamente il potenziale match point salvezza contro un Udinese piena di riserve e senza piu’ alcun ambizione concreta in campionato.

E’ inutile nascondersi che il Cagliari e’ stato abilissimo a complicarsi la vita nella maniera piu’ cervellotica possibile e che nelle ultime cinque gare e’ riuscito solamente a vincere a Verona perdendo tutti gli altri incontri , mostrando innegabilmente segni di involuzione sia dal punto di vista temperamentale che della conduzione tecnica.

Il probabile recupero di Mina e Luperto autorizzano ad un leggero ottimismo per quanto riguarda il reparto difensivo mentre rimangono i soliti dubbi sull’ efficacia di un centrocampo perennemente alla ricerca di se stesso e di un attacco che ha sempre stentato e spesso deluso.

Qualunque sara’ il verdetto del campo che scaturira’ domenica sera alla Unipol Domus certamente il bilancio della stagione non puo’ assolutamente dirsi soddisfacente ma piuttosto fallimentare e deludente per tutto il mondo rossoblu che meriterebbe di disputare un campionato con un po’ piu’ di serenita’ e senza patemi d’ animo fino all’ utimo momento.