Strade rotte e numerosi disagi per i cittadini a causa del maxi cantiere che andrà avanti per anni. Il primo cittadino, dopo la segnalazione per le gravissime criticità nell’esecuzione dei lavori del Tyrrhenian Link, emerse durante la riunione tecnica dell’11 settembre con Terna e l’impresa Roda, ha chiesto con forza l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta e un’audizione urgente dei Sindaci. https://www.castedduonline.it/maracalagonis-i-disagi-e-i-pericoli-legati-ai-lavori-per-il-tyrrhenian-link-arrivano-al-senato/

La sindaca Francesca Fadda: “Il Ministero ha scritto direttamente a Terna S.p.A. chiedendo un rapporto dettagliato e immediato su tutte le criticità da noi segnalate, riservandosi di intraprendere “ogni opportuna azione”.

Ieri il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, con nota ufficiale del 18 settembre a firma del Direttore Generale Marilena Barbaro, ha accolto la segnalazione, mettendo “nero su bianco tutte le nostre richieste: Rifacimento integrale delle strade comunali di accesso alla SP 15 distrutte dai mezzi di cantiere. Fondo di compensazione ambientale per Maracalagonis. Opere compensative per la nostra comunità”.

Oggi Terna sarà presente a Maracalagonis per l’incontro con l’amministrazione e gli uffici competenti.