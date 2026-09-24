Protestano i commercianti che scrivono alla sindaca Orrù: “Sono frequenti i tentativi di furto negli stessi locali ad opera di malviventi che si infiltrano nelle aree private con la complicità di questo stato di degrado”.

“Esprimiamo forte preoccupazione per lo stato di degrado e abbandono della via” spiegano i commercianti. “La vorremmo invitare a fare un sopralluogo nella via, sempre che riesca a camminare sui marciapiedi invasi di piante infestanti. Le consigliamo di effettuare il sopralluogo di giorno perché da anni e anni la strada non è illuminata, restano soltanto i pali senza le plafoniere.

Inoltre le segnaliamo che sarebbe forse opportuno rivedere il manto stradale e apporre qualche limitatore di velocità perché la via sembra il rettilineo di una pista da corsa.

Oltre a tutto questo non sono infrequenti i tentativi di furto negli stessi locali ad opera di malviventi che si infiltrano nelle aree private con la complicità di questo stato di degrado”.

I titolari delle attività commerciali spiegano inoltre che “l’ex vicesindaco Giacomo Carta fece un sopralluogo nell’inizio del 2025, il quale ci assicurò che entro la fine dell’anno ci sarebbe stata l’illuminazione stradale poiché già appaltata: ovviamente tutto questo non si è verificato”.

Gli esercenti di via della Tecnica sperano un intervento immediato da parte delle istituzioni.