Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 24 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di pressione livellate, con tempo stabile e parzialmente soleggiato, ma con maggiore nuvolosità in alcune zone e possibilità di deboli piogge soprattutto sul versante orientale e meridionale. I venti saranno generalmente deboli, in rotazione dai quadranti occidentali a quelli sud-orientali, mentre i mari saranno da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento nel pomeriggio. Sono previsti circa 4 millimetri di pioggia.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con maggiore variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 17°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non sono previste allerte meteo.

Sarà pertanto un giovedì dal tempo stabile ma non completamente soleggiato, con cieli più nuvolosi in alcune aree dell’isola e temperature massime fino a 28°C. Qualche debole pioggia potrà interessare soprattutto il versante orientale e meridionale della Sardegna.

Curiosità dalla Sardegna: settembre è spesso considerato uno dei mesi più piacevoli per vivere il mare sull’isola. Le giornate restano ancora calde e luminose, mentre le temperature iniziano gradualmente a diminuire rispetto ai mesi estivi e il mare conserva il calore accumulato durante l’estate. Per questo settembre può regalare condizioni ideali per godersi le spiagge con meno caldo e meno affollamento.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba