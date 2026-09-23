Sorpresi mentre cercavano di portare via i tubi di rame da una scuola dell’infanzia di Selargius. Due giovani cagliaritani, un 28enne e un 24enne sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.
Una chiamata al 112 che segnalava movimenti sospetti nei pressi dell’asilo nido “Le Farfalle” ha consentito ai carabinieri di cogliere in flagranza i 2 mentre avevano appena smontato ed asportato dall’edificio tre grondaie.
Per i due arrestati, accusati di tentato furto aggravato in concorso, sono scattati gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. Nel corso del rito direttissimo, l’attesto è stato convalidato.