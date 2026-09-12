Maracalagonis, i disagi e i pericoli legati ai lavori per il Tyrrhenian Link arrivano al Senato: “Non è accettabile che un’opera di interesse nazionale si realizzi calpestando la sicurezza dei cittadini sardi”. Dura presa di posizione della sindaca Francesca Fadda che chiede garanzie precise e un intervento rapido da parte di Terna e delle istituzioni di competenza. “Ad oggi si registrano solo danni, strade provinciali 15 e 17 distrutte e ripristinate a metà con pericolo per la circolazione; mesi di code, polvere, rumore, mezzi pesanti; disagi per l’apertura delle scuole e per i mezzi pubblici; danni alle attività commerciali e agricole lungo il tracciato;

deprezzamento del territorio senza alcuna contropartita”.

Il tavolo tecnico che si è svolto pochi giorni fa per discutere sulla questione non ha soddisfatto le aspettative messe in chiaro sin dall’inizio: “Sicurezza dei cittadini, strade fatte bene, bambini che devono andare a scuola in sicurezza con passaggi pedonali adeguati”.

Le risposte, in sintesi, sono state che “non si può sospendere la giunzione, i semafori intelligenti non funzionano e di notte non si può lavorare ovunque”. “Non è collaborazione, è scaricare il disagio e continuare a fare disastri a casa degli altri” sbotta Fadda.

Sulle Provinciali i Comuni non possono revocare la manomissione, “ma proprio per questo la prepotenza è doppia: Terna scava sulle Provinciali e il disagio lo pagano i cittadini a Maracalagonis, Sinnai, Quartu, Settimo ecc ecc.

Quindi è arrivato il momento di chiedere a chi quelle autorizzazioni le ha date”.

In questi giorni la sindaca annuncia un’ordinanza e l’invio di una pec in cui verrà richiesta l’istituzione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta / Audizione urgente su opera Tirrenia Link – gravi criticità per sicurezza, viabilità e prepotenza del concessionario Terna S.p.A. nei confronti degli Enti Locali.

Questo è “il tenore” della pec prossima alle istituzioni nazionali e regionali: “In data 11.09.2026 si è tenuta riunione tecnica con Terna e Impresa Roda dove sono emerse gravissime criticità a me comunicate fino ad ora solo per le vie brevi e che non soddisfano le richieste dei comuni interessati dai lavori accordati il 10.9 durante un tavolo tecnico negli uffici di città metropolitana, alla luce dei gravi disastri e disagi.

Terna ha proposto ripristini stradali a mezza carreggiata sulle SP 15 e 17, creando un gradino longitudinale pericolosissimo per la circolazione, proposta considerata respinta da questa Amministrazione; Terna non garantisce la sospensione dei cantieri per l’apertura delle scuole per presunte giunzioni non sospendibili e per un accordo tra enti locali, un cronoprogramma certo e georeferenziato dei lavori. Il comportamento del concessionario è percepito come prepotente e irrispettoso del ruolo dei Sindaci quali responsabili della sicurezza stradale ai sensi del Codice della Strada”.

Verrà chiesto con urgenza “l’istituzione di una Commissione Parlamentare di controllo sull’esecuzione del Tyrrhenian Link ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, o in subordine una audizione urgente dei Sindaci dei Comuni attraversati presso le Commissioni Parlamentari competenti.

La sospensione del procedimento di collaudo delle opere stradali fino a verifica congiunta con gli Enti Locali.

Non è accettabile che un’opera di interesse nazionale si realizzi calpestando la sicurezza dei cittadini sardi.

Con la presente inoltre si diffida la Città Metropolitana, quale Ente proprietario delle SP 15 e 17, a procedere ai sensi del Codice della Strada art. 21 alla sospensione immediata dei lavori e all’escussione della fideiussione di Terna per mancato ripristino a regola d’arte”.

Non solo: “A fronte di un’opera da 3,7 miliardi di euro e più, definita di interesse nazionale, ad oggi al Comune di Maracalagonis e ai suoi cittadini non è stato riconosciuto alcun ristoro, alcuna opera compensativa, alcun indennizzo ambientale ma solo una proposta di 350 mila euro solo a lavori eseguiti con fatture Proforma.

Ad oggi Si registrano invece solo danni”.

Fadda specifica inoltre che la sua amministrazione “non firmerà alcun collaudo né alcun accordo fintanto che Terna non presenterà un piano di ristori concreti per Maracalagonis: rifacimento integrale della viabilità interessata, barriere, opere di mitigazione e fondo di compensazione ambientale per la comunità.

Quantifica in via provvisoria in 500 mila euro i danni diretti alla viabilità di adduzione comunale e il disagio alla comunità e chiede a Terna S.p.A. l’apertura immediata di un tavolo per il rifacimento integrale del manto stradale delle tratte comunali di accesso alla SP 15, l’istituzione di un fondo di compensazione ambientale per il Comune di Maracalagonis; la realizzazione di opere compensative a scelta dell’Amministrazione con copertura finanziaria.

In assenza di riscontro entro 15 giorni, si procederà con segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale da mancata compensazione”.